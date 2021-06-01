Cumhurbaşkanı yardımcısı dava açmıştı: Kılıçdaroğlu 30 bin lira tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ‘kişilik haklarına saldırıda bulunduğu’ gerekçesiyle 30 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Oktay, CHP lideri hakkında, 13 Ekim 2020’de TBMM’deki grup toplantısındaki konuşmasında kendisine yönelik sözleri nedeniyle manevi tazminat davası açmıştı.

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AA’nın aktardığına göre Ankara 15’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Avukatların beyanlarının ardından hakim, davayı kısmen kabul ederek, Kılıçdaroğlu’nun Oktay’a manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.

Ne demişti?

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söylemişti: “21’inci yüzyılda neden iyi bir internet altyapısı yok? Türk Telekom yapacaktı. Hariri ailesine sattınız. Bankalara borcunu ödemeye gelince ödemedi; devredildi. Türk Telekom altyapıyı yapmadı. Dünyanın en büyük kazığını yedik.

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Yapmadılar, altyapıyı yapmadılar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2018’e kadar da başkan yardımcısıydı Türk Telekom’da. Hortumculuğun başkan yardımcısıydı. İnternet alt yapısı bu kadar yetersizken, sen nasıl kalkar dersin dünyada birinci Çin, ikinci biziz. O görevi bırakacaksın.”