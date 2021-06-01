Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bloomberg HT ölçtü: Tüketici güveni 11 yılın en düşük seviyesinde

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,75 azaldı ve 55,20’ye gerileyerek son 11 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,90 azalarak 68,03 değerini aldı.

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Tüketicinin beklentisi azaldı

Ocak 2010’dan sonra kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçen endeks değerine göre, tüketicinin mevcut durum algısı ve geleceğe ilişkin beklentilerinde gerileme yaşandı. Bununla birlikte tüketim eğiliminde artış gözlemlendi.

Endekse göre tüketici güveninde yaşanan gerilemenin nedenleri şöyle:

  • Pandemiye bağlı ekonomik aktivitelerde gerileme
  • Finansal piyasalar
  • Döviz kurlarındaki baskı

Tüketim eğiliminde artış

Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi ise yüzde 20,53 artarak 36,75 oldu. Baz etkisiyle artış oranı yüksek olsa da endeksin seviye olarak düşük seyrettiği görüldü.

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Endeks verileri zayıf iç talep sinyali vermeye de devam etti.

Tüketici güveni son iki yılın dibinde

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