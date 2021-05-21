Tüketici güveni son iki yılın dibinde

Tüketici güven endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 geriledi. Endeks, 77,3 puanla son iki yılın en düşük seviyesini gördü.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Reklam

Tüketici güven endeksi mart ayında 86,7 puan düzeyindeydi. Düşüş iki ayda toplam 10 puanı bulmuş oldu.

Hanenin maddi durumu endeksi de mayıs ayında yüzde 3,8 gerileyerek 61,5 puana indi. Nisanda bu oran 64’tü. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise nisan ayında 81 iken, mayıs ayında yüzde 5,5 oranında azalarak 76,6’ya geriledi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklenti endeksi de mayıs ayında düşüş kaydetti. Nisanda 829 olan rakam mayısta yüzde 4.9 azalarak 78,8’e indi.

Reklam

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de nisan ayında 928 iken, mayıs ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 92.2 olarak kaydedildi.