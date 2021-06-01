JP Morgan, Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

JP Morgan Türkiye’nin tahminlerin üzerinde gelen ilk çeyrek büyüme verisi sonrası 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6,1’e yükseltti.
Gayrı safi yurt içi hasıla (GSYH) yılın ilk çeyreğinde, corona virüsü salgını nedeniyle imalatın durduğu geçen yılın yarattığı düşük baz etkisinin de katkısıyla yüzde 7’yle beklentinin üstünde artmıştı.
JP Morgan Türkiye’de dün açıklanan ve tahminlerin üzerinde gerçekleşen ilk çeyrek büyüme verisinin ardından 2021 tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
BloombergHT’nin aktardığına göre kurum ekonomisti Yarkın Cebeci, “Yüksek frekanslı veriler, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın oldukça ılımlı olduğunu gösteriyor” dedi. Cebeci yüksek faizler, kredi büyümesindeki yavaşlama ve karantinaların büyümede ‘baskı unsuru’ olduğunu belirtti.
Bu kapsamda 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 4,8’den yüzde 6,1’e yükseltilirken 2022 tahmini ise yüzde 4,1’den yüzde 3,4’e düşürüldü.