JP Morgan, Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘kokain’ kaçakçılığı suçlamasına karşı “Venezuela’ya maske ve test kiti yardımı götürdü” diye savunulan eski başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın bu ülkeye götürdüğü test kiti ve maskenin ‘yolcunun yanında taşıyabileceği miktarda’ olduğu için gümrük kayıtlarında yer almadığını belirtti.