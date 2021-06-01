Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sahte botoks operasyonu: 1498 dudak dolgusu ve kırışıklık önleyici aşı bulundu

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 1498 botoks malzemesini piyasaya sürmeye çalışan iki kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

AA’nın haberine göre güvenlik şube müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından kaçak olarak getirdikleri ve kendi imkanlarıyla hijyenik olmayan ortamda ürettikleri botoks malzemelerini piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Reklam

Dün Beykoz ilçesindeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sahte olduğu belirlenen 1498 dudak dolgusu ve kırışıklık önleyici aşı bulundu.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SON HABERLER

Moda takip etmez, önde gider!

Gardırobumuzdaki giysilerin ancak yüzde 20-30’unu kullanıyor ve bir kıyafetimizi ortalama yedi kez giydikten sonra elden çıkarıyoruz. Maalesef moda, çılgın tüketim ve hızlı üretim döngüsüyle sürdürülebilir olmayan bir sektöre dönüşmüş durumda. Kendi alışkanlıklarımızdan başlayarak moda sektöründe de modeli yeniden kurgulamanın zamanı gelmemiş mi?

Doğalgaza yüzde 1 zam

Doğalgazda konut ve sanayi abone grupları için haziranda geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim santrallerinin tarifesinde ise yüzde 5 artışa gidildi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mayısta geçerli olan tarifeye göre […]