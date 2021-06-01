Fener’in gözü yabancı hocada

Emre Belözoğlu yeni sezonda Fenerbahçe’de görev almayacak. Takımın başına yabancı bir hoca düşünülüyor.

Fotoğraf: AA

Acıklama Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’tan geldi.

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Sezon başında sportif direktör olarak işe başlayan Belözoğlu, Erol Bulut’un ayrılmasının ardından son dokuz maçta teknik direktör olarak görev yapmıştı.

Koç, “Emre Belözoğlu’na bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için teşekkür ediyorum” diyerek şöyle konuştu: “İnşallah hepimizin açısından bu süreç açısından doğru bir karar vermiş oluruz. İnancım, sonuç ne olursa olsun Emre Belözoğlu, bugün olmasa da yarın büyük hizmetler yapmaya devam edecektir. Yabancı hoca istiyoruz, Emre Belözoğlu sıcak bakmadı.”

Fenerbahçe Kulübü başkanı, “Dört beş tane nokta atışı yapacağız. Bunlara genç oyuncuları katmıyorum. Onları alıp, kiralayacağız. Bir stoper, bir kanat, iki forvet, belki bir sağ sol bek alabiliriz” dedi.

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Koç, yeni teknik direktör için isim vermedi ama, “En geç kampta takımın başında olacak. Tahminim haziranın üçüncü haftasına kadar netleşir. Tercihimiz Portekiz, Almanya ekolü” diye konuştu.