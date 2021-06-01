Mevduatta stopaj desteği yine uzatıldı

Vatandaşın döviz ve altına dönmemesi için Türk lirası mevduat hesaplarına getirilen stopaj desteği bir kez daha uzatıldı.

Fotoğraf: Reuters



Yüksek enflasyon, döviz cephesinde birbiri ardına gelen rekorlar vatandaşın TL hesaplarında tuttuğu paralar için yine soru işaretlerini ortaya çıkarmıştı.

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Devlet stopaj desteğini uzatarak, vatandaşın TL’den elde ettiği faiz gelirinden yapacağı kesintiden yine vazgeçmiş oldu. Reuters’ın hazine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, dün gece yarısı sona eren mevduattaki stopaj desteği iki ay daha devam edecek. Ancak kararın dün gece Resmi Gazete’de yayınlanmaması sabah saatlerinde tartışmaları da beraberinde getirdi. Kaynaklar, kararın Resmi Gazete’de kısa zamanda yayınlanacağını söyledi.

Üçüncü kez

Eylül 2020’de üç aylığına getirilen düzenleme Aralık 2020’de üç ay daha uzatılmıştı. Mart 2021’de ise stopaj indirimlerinin iki ay daha devam etmesine karar verilmişti. Böylelikle mevduatlarda stopaj desteği üçüncü kez uzatılmış oldu.

Stopaj oranı, altı aya kadar vadelilerde yüzde 5, bir yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 olacak.



Yüzde 19 faizli mevduatın yüzde 5’lik bir stopaj oranı ile net getirisi yüzde 18 düzeyinde bulunurken, eğer bu stopaj yüzde 15’e çıkarılsaydı net getiri yüzde 16’ya kadar düşmüş olacaktı. Bu hem dolaylı olarak bir faiz indirimi anlamı taşıyacak hem de döviz ve altının cazibesi yine artacaktı.



