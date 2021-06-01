Denizli’de vali taş ocağı faaliyetinin durdurulması için talimat verdi

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Güzelpınar köyüne yapılmak istenen taş ocağı faaliyetinin durdurulması için talimat veren vali Ali Fuat Atik, iş makinelerinin alandan çıkmasını istedi.

Fotoğraf: AA

Taş ocağının açılması durumunda kekik, zeytin ve ceviz ağaçlarının zarar göreceğini belirten Güzelpınarlılar, dün valiliğe yürüyerek oturma eylemi yapmıştı.

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ANKA’nın haberine göre vali Atik, Güzelpınar’a gelerek kekik tarlalarını yerinde inceledi ve taş ocağı faaliyetlerinin durdurulması için talimat verdiğini söyledi. Vali Güzelpınar’a makine girmeyeceğine söz verdi.

Köyün muhtarı Ergün Gürsoy, “Valimiz bugün köyümüze geldi. Taş ocağı faaliyetinin durdurulması için talimat verdi. Biz de iş makinelerinin de köyden çıkarılmasını istedik. Valimiz de iş makinelerini alandan çıkarılması için talimat verdi” dedi.

Bugüne kadar neler oldu?

Taş ocağı yapımını üstlenen Fernas isimli şirket Denizli valiliğine çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) için başvurdu. Valilik ‘ÇED gerekli değildir’ raporu verdi.

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Karar muhtarlığa 7 Mayıs’ta tebliğ edildi. Şirket köylülerin hukuki hakkı 30 günlük itiraz sürecini beklemeden 13 Mayıs’ta ağaç kesimine başladı.

Yöre halkı eyleme geçerek çalışmaları kısa bir süre de olsa durdurdu. Ancak şirket ilk fırsatta yeniden faaliyetlerine başladı.

Bunun üzerine Güzelpınarlılar bugün soluğu valilik önünde aldı. Polis halkı engellemeye kalkınca ise Güzelpınar köyü muhtarı Ergün Gürsoy, “Daha mahkemesi bile bitmeyen bir yerin yapımına nasıl izin veriyor vali” diye çıkıştı.