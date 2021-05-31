Köylüler valiye hesap sordu: Mahkeme bitmeden taş ocağına nasıl izin verdin?

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Güzelpınar köyüne yapılmak istenen taş ocağına karşı direniş yürüten yöre halkı valiliğin önüne giderek oturma eylemi yaptı.

Köylüler, otoyola hammadde temini için yapılacak taş ocağının kekik tarlarına zarar vereceğinden kaygılı. Türkiye’nin doğal kekik ihracatının yüzde 80’ini de bu yöreden yapılıyor. Ayrıca zeytin ve ceviz ağaçları da tehlikede.

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"Vali Buraya! Vali Buraya!"



Güzelpınarlılar köylüleri taş ocağına karşı Denizli Valiliği önünde oturma eylemi yaptı: "3-5 kişi zengin olacak diye köyümüzü talan ediyorlar."



Yaşasın ülkenin dört bir tarafında doğa talanına karşı direnenler! https://t.co/RKvE8OUvsr pic.twitter.com/ERosF1xSb2 — Kazdağları İstanbul Dayanışması (@kazdaglariist) May 31, 2021

Bugüne kadar neler oldu?

Taş ocağı yapımını üstlenen Fernas isimli şirket Denizli valiliğine çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) için başvurdu. Valilik ‘ÇED gerekli değildir’ raporu verdi.

Karar muhtarlığa 7 Mayıs’ta tebliğ edildi. Şirket köylülerin hukuki hakkı 30 günlük itiraz sürecini beklemeden 13 Mayıs’ta ağaç kesimine başladı.

Yöre halkı eyleme geçerek çalışmaları kısa bir süre de olsa durdurdu. Ancak şirket ilk fırsatta yeniden faaliyetlerine başladı.

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Bunun üzerine Güzelpınarlılar bugün soluğu valilik önünde aldı. Polis halkı engellemeye kalkınca ise Güzelpınar köyü muhtarı Ergün Gürsoy, “Daha mahkemesi bile bitmeyen bir yerin yapımına nasıl izin veriyor vali” diye çıkıştı.

Aydın-Denizli otoyolu için

Güzelpınar’da yapılacak taş ocağından Aydın-Denizli otoyolunun yapımı için kullanılacak mıcır temin edilecek.