Diken

Yaramazlara biraz batar!

Müzisyenler, enstrümanlarının tellerini koparıyor: Bilmem anlatabildim mi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘kademeli normalleşme’ takviminde sanatçıların unutulmasına tepkiler artarak devam ediyor.

Normalleşme kapsamında birçok yer sosyal mesafe kurallarına dikkat etme koşuluyla açılırken kültür-sanat ve eğlence sektörünün kapalı kalması kararlaştırılmıştı.

Reklam

Müzisyen Harun Tekin alınan kararlar için “Rasyonel değil ideolojiktir” derken, Redd grubu, “Halı saha kadar değerimiz yok” ifadesini kullanmıştı.

Şarkıcı Hakan Altun da tepkisini udunun tellerini kestiği bir video paylaşıp “Bilmem anlatabildim mi?” diyerek dile getirdi.

Daha sonra başka müzisyenler de enstrümanlarının tellerini keserek Altun’a katıldı.

Reklam

‘Kademeli normalleşme’ genelgesi

Yeni süreçte sanatçılar ve eğlence sektörü yine yok sayıldı: Unutan taş olsun

‘Kademeli normalleşme’ye devam

SON HABERLER

Akşam Postası / 1 Haziran 2021

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.