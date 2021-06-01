Müzisyenler, enstrümanlarının tellerini koparıyor: Bilmem anlatabildim mi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘kademeli normalleşme’ takviminde sanatçıların unutulmasına tepkiler artarak devam ediyor.
Normalleşme kapsamında birçok yer sosyal mesafe kurallarına dikkat etme koşuluyla açılırken kültür-sanat ve eğlence sektörünün kapalı kalması kararlaştırılmıştı.
Müzisyen Harun Tekin alınan kararlar için “Rasyonel değil ideolojiktir” derken, Redd grubu, “Halı saha kadar değerimiz yok” ifadesini kullanmıştı.
Şarkıcı Hakan Altun da tepkisini udunun tellerini kestiği bir video paylaşıp “Bilmem anlatabildim mi?” diyerek dile getirdi.
Daha sonra başka müzisyenler de enstrümanlarının tellerini keserek Altun’a katıldı.