Yeni süreçte sanatçılar ve eğlence sektörü yine yok sayıldı: Unutan taş olsun

Bugünkü kabine toplantısı sonrası salgınla mücadelede ‘kademeli normalleşme’ye devam kararı çıktı fakat daha önceki ‘tedbir’lerde olduğu gibi sanatçılar ve eğlence sektörü yine yok sayıldı.
Tam kapanmanın ardından 17 Mayıs’ta başlayan ‘kademeli normalleme’ sürecine haziran ayı boyunca ‘hafifletilmiş’ kısıtlamalarla devam edilecek.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası birçok sanatçının da içinde bulunduğu Twitter kullanıcıları, yeni dönemde sanatçılara ve bir yıldan fazla süredir kapalı eğlence sektörüne yönelik herhangi bir adım atılmamasını eleştirdi.