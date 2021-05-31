Yeni süreçte sanatçılar ve eğlence sektörü yine yok sayıldı: Unutan taş olsun

Bugünkü kabine toplantısı sonrası salgınla mücadelede ‘kademeli normalleşme’ye devam kararı çıktı fakat daha önceki ‘tedbir’lerde olduğu gibi sanatçılar ve eğlence sektörü yine yok sayıldı.

Fotoğraf: Pixabay

Tam kapanmanın ardından 17 Mayıs’ta başlayan ‘kademeli normalleme’ sürecine haziran ayı boyunca ‘hafifletilmiş’ kısıtlamalarla devam edilecek.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası birçok sanatçının da içinde bulunduğu Twitter kullanıcıları, yeni dönemde sanatçılara ve bir yıldan fazla süredir kapalı eğlence sektörüne yönelik herhangi bir adım atılmamasını eleştirdi.

müzikten, sahneden, sanattan korkmak korkanlar açısından makul gibi görünse de beyhude bir tavır.

keyfi yasaklar aşının yerine geçemez.

bu ülkenin birbirinden değerli müzisyenlerinin, müzik emekçilerinin, sahne sanatçılarının maruz bırakıldıkları şey rasyonel değil ideolojiktir. — Harun Tekin (@harun_tekin) May 31, 2021

21.00’e kadar barlar açık mı mesela ? — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) May 31, 2021

Sinema ve tiyatro salonları, tüm barlar ve benzeri eğlence sektörünün 1,5 yıldır hiçbir yardımda bulunmaksızın kapalı ve yasaklı olup diğer her şeyin serbest olmasının tek bir açıklaması olabilir: eğlence sektörü ve kültürel faaliyetleri yok etme ve kontrol altına alma isteği. — meliksahtas (@meliksahtas) May 31, 2021

müzik, eğlence ve içkiye öyle takıntılılar ki bunu perdelemek için pazar gününü de kurban ediyorlar… — mustafahos (@mustafahos) May 31, 2021

Müzisyenler, tiyatrocular, eğlence sektörü temsilcileri, sanatçılar yine unutuldu!#1Hazirandanİtibaren denilen normalleşme tam bir hayal kırıklığı oldu. — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) May 31, 2021

Hayatı sadece kendi yaşam biçimlerinden menkul sanan siyasi iktidar için adeta halk sağlığı sorunuyuz. dert edip geceleri uyuyamaması gereken kültür bakanı için 1 turist kadar değerimiz yok? Arkadaşlarımız yaşamlarına son veriyor, yazmak ölümleri engellemiyor sevgili arkadaşlar. — Redd 🌈 (@reddseyirdefter) May 31, 2021