Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yeni süreçte sanatçılar ve eğlence sektörü yine yok sayıldı: Unutan taş olsun

Bugünkü kabine toplantısı sonrası salgınla mücadelede ‘kademeli normalleşme’ye devam kararı çıktı fakat daha önceki ‘tedbir’lerde olduğu gibi sanatçılar ve eğlence sektörü yine yok sayıldı.

Fotoğraf: Pixabay

Tam kapanmanın ardından 17 Mayıs’ta başlayan ‘kademeli normalleme’ sürecine haziran ayı boyunca ‘hafifletilmiş’ kısıtlamalarla devam edilecek.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası birçok sanatçının da içinde bulunduğu Twitter kullanıcıları, yeni dönemde sanatçılara ve bir yıldan fazla süredir kapalı eğlence sektörüne yönelik herhangi bir adım atılmamasını eleştirdi.

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Gardırobumuzdaki giysilerin ancak yüzde 20-30’unu kullanıyor ve bir kıyafetimizi ortalama yedi kez giydikten sonra elden çıkarıyoruz. Maalesef moda, çılgın tüketim ve hızlı üretim döngüsüyle sürdürülebilir olmayan bir sektöre dönüşmüş durumda. Kendi alışkanlıklarımızdan başlayarak moda sektöründe de modeli yeniden kurgulamanın zamanı gelmemiş mi?

Boğaziçi’nde dersleri engellenen Feyzi hoca: Gerekçe ahlakla bağdaşmıyor

Ders vermesi engellenen Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü hocası Feyzi Erçin süreci Diken’e anlattı. Öne sürülen gerekçenin ne ahlakla ne akademik ilkelerle bağdaştığını belirten Erçin “Öğrencilerime desteğe devam edeceğim, bıraktıramazlar” dedi. Boğaziçili öğrenciler ‘kayyım rektör’ün son icraatı üzerine aylardır süren eylemlerini ‘bir üst safha’ya taşıyabilir.

Akşam Postası / 31 Mayıs 2021

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