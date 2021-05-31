İçişleri’nden ‘haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi’

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ‘haziran ayı normalleşme tedbirleri’ konulu ‘genelge’ gönderdi.
Tam kapanmanın ardından 17 Mayıs’ta başlayan ‘kademeli normalleme’ sürecine haziran ayı boyunca ‘hafifletilmiş’ kısıtlamalarla devam edilecek.
İçişleri’nin ‘genelge’sine göre:
*Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı pazar günleri bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar sabah 10, akşam 5 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
*İki doz aşı olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altındakiler için ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.
*Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde toplu taşıma vasıtalarıyla yapılacak şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, bilet, rezervasyon kodu ibraz edilmesi yeterli olacak.
*Kapalı yüzme havuzları, hamam, sauna ve masaj salonları, nargile salonu ile gazino gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek.
*Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde oyun oynanamayacak, aynı masada açık alanlarda üç, kapalı alanlarda ikiden fazla müşteri olamayacak.
*Restoran, lokanta, kafeterya ve pastane gibi yerler Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre ve yan yana sandalyeler arasında 60 santim mesafe olması kaydıyla faaliyet gösterebilecek.
*Huzurevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evi gibi merkezlerde kalanlara yönelik ziyaretlere, kalan her kişi için haftada en fazla bir ziyaret olacak şekilde izin verilecek.
*Sinema salonları ‘bir koltuk dolu-bir koltuk boş’ şeklinde yüzde 50 kapasite sınırına uymak şartıyla hizmet verebilecek.
*Nikah törenleri, nikah merasimi şeklindeki düğünler açık alanlarda, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması, temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının olmaması şartıyla yapılabilecek.
*Nikah törenleri, nikah merasimi şeklindeki düğünler, kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması, azami 100 davetli olması şartıyla yapılabilecek, nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz’dan sonra izin verilecek.