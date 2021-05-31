İçişleri’nden ‘haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi’

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ‘haziran ayı normalleşme tedbirleri’ konulu ‘genelge’ gönderdi.

Fotoğraf: AA

Tam kapanmanın ardından 17 Mayıs’ta başlayan ‘kademeli normalleme’ sürecine haziran ayı boyunca ‘hafifletilmiş’ kısıtlamalarla devam edilecek.

Reklam

İçişleri’nin ‘genelge’sine göre:

*Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı pazar günleri bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar sabah 10, akşam 5 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

*İki doz aşı olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altındakiler için ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Reklam

*Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde toplu taşıma vasıtalarıyla yapılacak şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, bilet, rezervasyon kodu ibraz edilmesi yeterli olacak.

*Kapalı yüzme havuzları, hamam, sauna ve masaj salonları, nargile salonu ile gazino gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek.

*Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde oyun oynanamayacak, aynı masada açık alanlarda üç, kapalı alanlarda ikiden fazla müşteri olamayacak.

*Restoran, lokanta, kafeterya ve pastane gibi yerler Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre ve yan yana sandalyeler arasında 60 santim mesafe olması kaydıyla faaliyet gösterebilecek.

*Huzurevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evi gibi merkezlerde kalanlara yönelik ziyaretlere, kalan her kişi için haftada en fazla bir ziyaret olacak şekilde izin verilecek.

*Sinema salonları ‘bir koltuk dolu-bir koltuk boş’ şeklinde yüzde 50 kapasite sınırına uymak şartıyla hizmet verebilecek.

*Nikah törenleri, nikah merasimi şeklindeki düğünler açık alanlarda, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması, temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının olmaması şartıyla yapılabilecek.

*Nikah törenleri, nikah merasimi şeklindeki düğünler, kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması, azami 100 davetli olması şartıyla yapılabilecek, nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz’dan sonra izin verilecek.