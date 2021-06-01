THY, sekiz ülkeden gelenlerin 14 gün süreyle karantinaya alınacağını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka’dan gelen kişilerden negatif sonuçlu PCR test raporu isteneceğini, bu kişilerin valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacağını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

THY’nin internet sitesindeki duyuruya göre söz konusu ülkelerden gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunan kişilerden Türkiye’ye varış saatinden önceki 72 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu talep edilecek. Brezilya ve Güney Afrika’ya olan uçuş yasakları ise sona erdi.

Reklam

Britanya, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden girişten önceki 72 saatlik zaman diliminde yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz etmeleri talep edilecek.

Bunların dışındaki ülkelerden Türkiye’ye girişlerde, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya Covid-19 hastalığının son altı ay içinde geçirildiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacak.

Bu ülkelerden Türkiye’ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığın geçirildiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat öncesinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecek.

Reklam

Britanya, İran, Mısır ve Singapur’dan gelenler hariç olmak üzere Türkiye’ye girişlerde yolcular varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecek. Bu kapsamda gelen yolcuların test örnekleri alındıktan sonra varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda tedavileri yapılacak.

Türkiye içerisinde yapılacak uçuşlarda ise HES kodu uygulaması devam edecek.