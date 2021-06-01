Boğaziçilileri tehdit edip döven güvenlikçilerin ‘normalde’ öğrencilerle ‘tartışması bile yasak’

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencileri tehdit edip tekme tokat döven ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’ya bağlı özel güvenlik görevlileri, kurumsal güvenlik yönergesini çiğnedi. Yönergede özel güvenlik görevlilerine “Öğrencilerle tartışmaya bile girmeyin” deniyor.

Akademisyen Feyzi Erçin’in keyfi bir kararla ders vermesinin engellenmesinin ardından öğrenciler dün güney kampüste çadır nöbetine başlamıştı. Ancak polis üniversiteyi ablukaya alarak öğrencileri zorla kampüsten çıkarmıştı. Bir öğrencinin anlatımına göre müdahale sırasında güvenlik görevlilerinden biri üniversite öğrencilerini ölümle tehdit etmişti. Özel güvenlikçiler bu sabah da güney kampüse girmek isteyen öğrencileri tekme tokat engellemeye çalışmıştı.

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‘Güvenlik görevlisi üniversiteyi temsil ettiğini unutmamalı’

Oysa Boğaziçi Üniversitesi Güvenlik Yönergesi’nin 22’nci maddesinde şöyle deniyor: “Görev yaparken üniversite mensupları, ziyaretçiler ve özellikle öğrencilerle herhangi bir tartışmaya girilmemeye dikkat edilmelidir. Karşıdan gelen söz ve davranışlar ne şekilde olursa olsun güvenlik görevlisi, görevli olduğunu ve üniversiteyi temsil ettiğini hiçbir zaman unutmamalıdır. Gerektiği hallerde amiri ile irtibat kurarak talimat istemelidir.”