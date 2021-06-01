Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 ile 28 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını paylaştı.

İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 89,97, Ankara’da 115,71, İzmir’de 47,74 oldu.

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Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin’de görülürken; Gümüşhane, Bilecik, Kars, Ankara ve Kütahya en çok vaka görülen iller oldu.

Bakan Koca, daha sonra son bir ayda vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini paylaşarak “Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun ve Kocaeli. Olumlu seyir sürüyor. Bu güce güvenin” diye yazdı.