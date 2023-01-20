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Ülkü Ocakları, Kılıçdaroğlu’na ziyaret öncesi meydan okudu: Yüreğin varsa gel!

Mersin’de Ülkü Ocakları Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kente ziyareti öncesinde meydan okudu. İlçenin girişine asılan Bahçeli’nin sözlerinin yer aldığı pankartta Kılıçdaroğlu’na “Şayet yüreğin varsa buraya gel” dendi.

Fotoğraf: Facebook

Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş cinayetinin MHP’ye uzandığına dikkat çekerek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “Teslim edeceksin yanındaki çocukları, üç-beş torbacıyla geçiştiremezsin” demişti.


Bahçeli de bu çağrıya “Şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel. Tek bir evladımı al da yüreğinin kaç okka ettiğini göreyim” diye yanıt vermişti. 

Birgün’den Abidin Yağmur’un haberine göre Toroslar Ülkü Ocakları, Kılıçdaroğlu’nun 27 Ocak’taki Mersin ziyareti öncesinde Bahçeli’nin bu sözlerinin yazılı olduğu pankartlar hazırladı. 

İlçenin girişine asıldı

Bahçeli ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın fotoğraflarının yer aldığı pankartlar ilçenin girişine ve ocak binasına asıldı. 

Toroslar Ülkü Ocakları’nın resmi Facebook hesabından konuya dair açıklaması şöyle:

“Kılıçdaroğlu, şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel, tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim.

Ülkü Ocakları Toroslar İlçe Başkanlığı olarak, liderimiz Devlet Bahçeli’nin meclisteki sözünü ocağımızın karşısına ve Torosların girişine astık. Bilge liderimiz Sn. Devlet Bahçeli’nin emrinde, yolbaşçımız, Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sn. Ahmet Yiğit Yıldırım’ın bir adım gerisinde, var gücümüzle çalışıp mücadelemize devam edeceğiz.”

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