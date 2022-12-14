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Yaramazlara biraz batar!

Davutoğlu, İmamoğlu’ya görüştü: Erdoğan ceza aldığında da buradaydık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Saraçhane’deki İBB binasında ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Sayın Erdoğan ceza aldığında da bu binadaydık. Aradan neredeyse çeyrek asır geçti. Tekrar benzer bir gerekçeyle buraya gelmekten de şahsen büyük üzüntü duydum” dedi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.


Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. Ceza istinafta kesinleşirse Yargıtay’da temyiz hakkı da kullanılabilecek. Ceza üç yıldan az olduğu için İBB başkanı hapse girmeyecek. Yargıtay cezayı onarsa bir İBB başkanı işlemler cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

Kararın ardından muhalefet partisinin liderleri Saraçhane’ye giderek, İmamoğlu’na desteklerini iletti. Davutoğlu da İmamoğlu’nu ziyaret edenler arasındaydı.

ANKA’nın haberine göre görüşmenin ardından konuşan Davutoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Sayın Erdoğan ceza aldığında da bu binadaydık. Aradan neredeyse çeyrek asır geçti. Tekrar benzer bir gerekçeyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına gelmekten de şahsen büyük üzüntü duydum. Bunları Türkiye yaşamamalıydı.

* Milli iradenin üstünde bir irade tanımam. Tanımamalıyız ve eğer milli iradeyi aşan bu kararları varsa hukuk kararları, meşruiyeti her an tartışılacak kararlardır. Yargı bağımsızlığıyla ifade edilecek bir durumla karşı karşıya değiliz. Siyasetin yargı üzerine müdahalesiyle karşı karşıyayız. Bunun üzerinden gelecek seçimlerle ilgili mesaj verme niyeti varsa iktidardakilerin, bu mesaj kesinlikle tarafımızca kabul görmeyeceği gibi mesajın karşılığında da demokratik her türlü çabayı gösteririz.

* Bugün de bizim partimizin kuruluşunun üçüncü yıl dönümü vesilesiyle Ankara’daydık. O toplantıları biraz erken keserek kara yoluyla intikal ettik, birlikte olabilmek için. Çünkü buradan vereceğimiz mesaj önemlidir. Dediğim gibi bu bir siyasi partinin bir belediye başkanına karşı tutumu ya da siyasi partiler arası bir mesele değil; demokrasi meselesidir, hukuk meselesidir, adalet meselesidir. Eğer bir yerde demokrasi, hukuk, adalet söz konusuysa hiçbir tereddüt olmaksızın amasız, fakatsız bir şekilde dayanışma göstermek hepimizin boynunun borcudur. Siyasi liderlerle de görüşmeler gerçekleştirmiştik.

* Sayın Kılıçdaroğlu Almanya’dayken kendisiyle konuştum. Sayın Akşener buradayken birlikte konuştuk telefonla. Yarın burada hep beraber bir dayanışma içinde bulunmamızdan da memnuniyet duyuyorum. Şu ana kadar iktidar heyetinden herhangi bir açıklama yapılmamış olması da üzücüdür. Eğer bu kararı desteklemiyorlarsa, ki desteklemelerini beklemek demokratik kültür bakımından imkansızdır, tavırlarını göstermek durumundalar. Siyaseti yapacak her türlü müdahaleye karşı demokrasiyi savunmaya kararlıyız.

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