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Avrupa ve ABD’den İmamoğlu davası tepkileri: ‘Demokrasi için kara bir gün’

Avrupa ülkeleri ve ABD’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasağa tepki geldi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.


Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. Ceza istinafta kesinleşirse Yargıtay’da temyiz hakkı da kullanılabilecek. Ceza üç yıldan az olduğu için İBB başkanı hapse girmeyecek. Yargıtay cezayı onarsa bir İBB başkanı işlemler cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

Avrupa Birliği’nin yasama organı Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Twitter’dan İmamoğlu’yla bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: “Olanaksız görünüyordu ama oldu. İmamoğlu, ‘bir kamu yetkilisine hakaret ettiği’ iddiasıyla iki yıl yedi ay hapis cezasına çarptırıldı ve siyasi yasak aldı. Çok üzücü bir gün.”

ABD: Hukukun üstünlüğüyle bağdaşmıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sözcü yardımcısı Vedant Patel bugün basın mensuplarıyla telefon üzerinden düzenlediği brifingde VOA Türkçe’nin konuyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Sözcü yardımcısı Patel, şunları dedi: “İfade özgürlüğünü kısıtlamayı amaçlayan hakaret yasalarına dayanılarak, İmamoğlu’nun bugün iki yıl yedi ay hapis cezasına çarptırılmasından derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı duyuyoruz. Sivil toplum, medya, siyaset, iş dünyası liderlerine karşı süregelen iddianameler ve bu kişilerin uzun süreli tutukluluk hallerinden ciddi endişe duymaya devam ediyoruz.

Patel, İmamoğlu’na verilen cezayı haksız bir ceza olarak niteledi ve cezanın temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü bağlamında insan haklarına saygıyla bağdaşmadığını söyleyerek “Türkiye’yi bu temel özgürlüklere saygı göstermeye ve bu davayı hızlı ve adil bir çözüme kavuşturmaya çağırmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Almanya: Demokrasi adına büyük bir gerileme

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabındansa şunlar yazıldı: “Ekrem İmamoğlu hakkındaki bugünkü karar, tartışmalı siyasi tartışmaları gerektiren demokrasiye ağır bir darbedir. Özellikle seçim zamanlarında ifade özgürlüğü, adil bir yarışın en önemli özelliğidir.”

Atina belediye başkanı: Demokrasi için gerçekten kara bir gün

Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’se şunları dedi: “Türkiye’de demokrasi için gerçekten kara bir gün. Barışın, adaletin ve evrenselciliğin müttefiki olan bir siyasetçinin özgürlük ve medeni haklarından yoksun bırakılması kararı yalnızca üzüntü ve öfke uyandırır. Şehirlerimiz arasındaki işbirliği ve diplomasi çalışmalarına katılan tüm meslektaşlarımızın desteğini ve dayanışmasını iletmek için arkadaşım ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla bizzat iletişime geçtim. Türk halkının ve tarihinin sonunda onu haklı çıkaracağına eminim.”

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