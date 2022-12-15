Avrupa Yeşiller Partisi: İmamoğlu kararı Erdoğan’ın seçime hileyle gideceğinin kanıtı

Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Yeşiller Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezayı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘seçim öncesi attığı anti demokratik adımlardan biri’ olarak yorumladı.

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İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. İstinaf cezayı kesinleştirir Yargıtay da onarsa İBB başkanı işlemler için cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

Karara yurt içinden olduğu gibi yurt dışından da tepkiler gelmeye devam ediyor. Avrupa Yeşiller Partisi, Twitter hesabı üzerinden karara şu sözlerle tepki gösterdi:

“İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, otokratik yöneticilere karşı savaşan birçok belediye başkanı gibi, Türk vatandaşları için demokratik bir umuttur. Siyasi nedenlerle mahkum olması, Erdoğan’ın Türkiye’deki seçimler öncesi demokratik oyuna hile karıştırma girişimlerinin bir başka kanıtı.”