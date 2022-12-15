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Yaramazlara biraz batar!

ABD ve AB’den İmamoğlu kararına tepki: ‘Büyük üzüntü ve hayal kırıklığına uğradık’

ABD ve Avrupa Birliği’nden (AB) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezaya tepki geldi.

Fotoğraf: AA

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verilmişti. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başlamıştı.


Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. Ceza istinafta kesinleşir Yargıtay da onarsa İmamoğlu işlemler için cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

Karara ABD ve AB’den tepki geldi. ANKA’nın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuya dair yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“ABD, Türk mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu iki yıl yedi ay hapis cezasına çarptırması ve siyasi faaliyetlerden men etmesinden büyük bir üzüntü duymuş ve hayal kırıklığına uğramıştır. İmamoğlu’nun mahkumiyeti insan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğüne saygıyla çelişmektedir. Türkiye’de sivil toplum, medya, siyaset ve iş dünyası liderlerinin, uzun tutuklu yargılanma süreleri, terörizme destek iddiaları ve hakaret davaları da dâhil olmak üzere, yargı tarafından tacizinin devam etmesinden ciddi endişe duymaktayız.

Türkiye halkı, cezalandırılma korkusu olmadan insan haklarını ve temel özgürlüklerini kullanabilmeyi hak etmektedir. İfade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüklerini kullanma hakkı Türkiye’nin anayasasında, uluslararası hukuk yükümlülüklerinde ve AGİT taahhütlerinde bulunmaktadır. Hükümeti, ‘hakaret’ suçunu düzenleyen kanunlar kapsamında yürütülen kovuşturmaları durdurmaya ve kamusal müzakere için açık bir ortam sağlamak da dahil tüm Türk vatandaşlarının hak ve özgürlüklerine saygı göstermeye çağırıyoruz.”

AB Dış İlişkiler Servisi’nden de şu açıklama geldi: “Türkiye’de demokrasi adına büyük bir gerileme teşkil etmektedir. Bu ceza orantısızdır ve Türkiye’de yargının bağımsız olmadığını ve hakim ve savcılar üzerindeki aşırı siyasi baskıyı teyit etmektedir.”

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