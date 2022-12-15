İmamoğlu’nun siyasi yasak ve hapis cezasını öğrenme anı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu’nun siyasi yasak ve hapis cezası haberini aldığı anlara dair bir video paylaştı.

Görsel: Twitter

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. İstinaf cezayı kesinleştirir Yargıtay da onarsa İBB başkanı işlemler için cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

Ongun, cezanın öğrenilme anını Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının öğrenilme anı! pic.twitter.com/iSFvVg3Kkl — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 15, 2022

Görüntülerde makamında İmamoğlu’nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve heyetiyle makamında beklerken haberi aldığı görülüyor. Odada bir süre cezanın anlamı tartışılırken kimse tepki vermiyor.

Daha sonra yardımcısı Bahadır Erdem’den cezayı teyit eden Akşener “Tamam gel” diyerek koltuğundan kalkıyor ve İmamoğlu’na sarılıyor.

O ana kadar sessizce bekleyen İBB başkanı gülmeye başlıyor ve “Yeni başladık” diyen Akşener’i “Yeni başladık” diye onaylıyor.

Akşener daha sonra Dilek İmamoğlu’na sarılırken Ekrem İmamoğlu, “Halkın verdiği yetkiyi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah’ın izniyle” diyor.