Akşam Postası / 9 Haziran 2021

Aşılamada yaş sınırı 45’e düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşılama yarından itibaren 45 yaşa düşecek” dedi. Koca ayrıca ‘hafta başında 4,2 milyon doz BioNTech/Pfizer aşısı geleceğini ve tedbirlerin gevşetilmesinin haziran ayından sonra değerlendirileceğini’ kaydetti.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘cumhurbaşkanlığı seçimi’ için ‘uzlaşı’ mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023’teki cumhurbaşkanlığı seçimine ortak mı yoksa ayrı adayla mı gidileceğini ortaklarıyla konuşulacağını söyledi.

Peker, Demirören’e ‘taktı’: Rumların mallarına nasıl çöktüğünüzü anlatacağım

Suç örgütü lideri Sedat Peker, bir kez daha Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’i hedef aldı.

Çin’deki endeks fırlayınca dünyayı enflasyon korkusu sardı

Çin’deki ürünlerin fabrika çıkış fiyatlarında geçen ay son 12 yıldaki en hızlı yıllık artış kaydedildi.

‘Hasım’ deyince Avrupalıların aklına gelen ilk ülke Türkiye

Düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nin (ECFR) anketine göre Avrupalılar, Türkiye’yi Avrupa Birliği’nin (AB) stratejik ortağı veya müttefiki değil ‘hasmı’ olarak görüyor.

Interpol: Dündar için önceki ‘kırmızı bülten’ talebi reddedilmişti; yenisi gelmedi

Uluslararası polis teşkilatı Interpol, Türkiye’nin gazeteci Can Dündar hakkında önceki ‘kırmızı bülten’ talebinin geri çevrildiğini, bugün itibariyle de yeni başvuru gelmediğini bildirdi.

Ceren Özdemir’in katilinin firar ettiği cezaevinden beş yılda 126 mahkum kaçmış

Ceren Özdemir’i katleden Özgür Arduç’un kaçtığı Ordu Açık Cezaevi’nden beş yılda 126 mahkumun firar ettiği ortaya çıktı.

Liste salgında altüst oldu: En yaşanabilir kent Auckland

Auckland. Fotoğraflar: Reuters

Ekonomist dergisinin sıralamasına göre dünyanın en yaşanabilir kenti Yeni Zelanda’daki Auckland. Kent, 2018’den beri listenin zirvesindeki yerini koruyan Avusturya’nın başkenti Viyana’yı geride bıraktı. Viyana, 12’nci sıraya geriledi. Listedenin, salgın nedeniyle ‘altüst olduğu’ vurgulandı. Yaşam koşullarının en kötü olduğu kent ise Suriye’nin başkenti Şam.

Musk ve Bezos bazı yıllar hiç gelir vergisi ödememiş

Dünyanın en zengin iş insanlarından Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk dahil birçok milyarderin bazı seneler hiç gelir vergisi ödemediği ortaya çıktı.

Kadınlar 10 bin metrede iki günde iki dünya rekoru: Yeni rekortmen Etiyopyalı Gidey

Atletizmde, kadınlar 10 bin metrede iki gün içinde iki kez rekor kırıldı.

Herkes onları izliyor: Bu filler nereye gidiyor?

Çin’de milyonların gözü aylardır alışılagelmedik rotalarda dolaşarak yüzlerce kilometre yol kat eden 15 filin üzerinde. Polisin eşlik ettiği, droneların izlediği sürünün yolculuğuyla ilgili akıllarda tek soru var: Bu filler nereye gidiyor?

Çikolata kaplı ağustos böceği kapış kapış gidiyor

Fotoğraflar: Reuters

ABD’de ağustos böceğinin özel bir türünden yapılan çikolatalı tatlılara ilgi yoğun.

20 dolarlık altın paraya rekor fiyat: 18,9 milyon dolara satıldı

ABD’de, 1933’te basılan 20 dolarlık ‘çift kartal altın para’ New York kentinde düzenlenen açık artırmada rekor fiyata, 18,9 milyon dolara (162,49 milyon lira) satıldı.