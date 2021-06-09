Diken

Yaramazlara biraz batar!

Musk ve Bezos bazı yıllar hiç gelir vergisi ödememiş

Dünyanın en zengin iş insanlarından Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk dahil birçok milyarderin bazı seneler hiç gelir vergisi ödemediği ortaya çıktı.

Fotoğraflar: Reuters

ProPublica’nın haberine göre, milyarder iş insanları yasa dışı bir yola başvurmamış olsa da ‘sıradan insanların erişiminin olmadığı’ vergi kaçırma stratejilerini uyguladı.


15 yıldan uzun süre boyunca vergi birimlerine gönderilen beyannamelere dayandırılan habere göre, Bezos 2007 ve 2011, Musk ise 2018 yılında hiç gelir vergisi ödemedi. Bazı yıllarda herhangi bir gelir vergisi ödemeyen milyarderler arasında eski New York valisi Micheal Bloomberg ve yatırımcılar George Soros ve Carl Icahn da bulunuyor.

Haberde adı geçen isimlerden Bezos 2011 yılında yatırımlarının gelirini aştığını ve dolayısıyla vergi beyannamesinde zarar gösterebileceğini açıklamıştı. Soros’un sözcüsü ProPublica’ya yaptığı açıklamada Soros’un 2016 ve 2018 yıllarında yatırımları para kaybettiği için vergi ödemediğini ancak zenginlerden daha yüksek vergi alınması görüşünü desteklediğini ifade etti. Bloomberg ve Icahn ise tüm vergilerini ödediklerini açıklamakla yetindi.

Öte yandan, ProPublica’nın vergi beyannamelerindeki bilgileri kamuoyuna duyurmasının suç olduğunu belirten ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri, haberle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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