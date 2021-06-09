Herkes onları izliyor: Bu filler nereye gidiyor?

Çin’de milyonların gözü aylardır alışılagelmedik rotalarda dolaşarak yüzlerce kilometre yol kat eden 15 filin üzerinde. Polisin eşlik ettiği, droneların izlediği sürünün yolculuğuyla ilgili akıllarda tek soru var: Bu filler nereye gidiyor?

Fotoğraf: CCTV

Geçen yıl mart ayında bir grup fil Yunnan bölgesindeki doğal yaşam alanlarından ayrılıp epik bir yolculuğa çıktı. 500 kilometreden fazla yol alan fil sürüsüne bir dişinin doğum yapmasıyla yeni bir üye bile katıldı. Bu arada yolculuklarına bir süre ara veren sürü nisanda, ikisinin ayrılmasıyla 15 fil olarak güneye doğru devam etti devam etti.

Ancak mayıs sonunda yerleşim bölgesine doğru yaklaştıklarında bu kez insanların ilgisini çekmeyi başardılar. Ülkenin büyük şehirlerinden Kunming’e üç kilometre kadar yaklaştıklarında yetkililer filleri yerleşim yerlerinden uzak tutmak için çabalamaya başladı.

Yol boyunca ezdikleri ekinler nedeniyle 1 milyon dolardan fazla zarara -istemeden- neden oldular; yollarının üstündeki kasabaların sakinlerine evde kalma çağrısı yapıldı. Yetkililer filleri yerleşim yerlerinden uzak tutmak için muz, ananas, mısır gibi cazip teklifler bile sundu.

Özellikle sürünün üç yavrusu ilgi odağı oldu. Bir tanesinin uyku molası sırasında yanlışlıkla yetişkin bir filin altında kaldığı, bir diğerinin sürüyü düşe kalka takip ettiği görüntüleri milyonlar izledi.

İnternet fenomenleri fillerin bu şöhretinden faydalanmak için arkalarında bıraktıkları ananasları yiyerek izleyicileriyle paylaştı.

Fotoğraf: Reuters

Bu sıradışı yolculuğa neden çıktıkları hala bilinmiyor. En kuvvetle muhtemel açıklama daralan doğal yaşam alanlarının onları bu yolculuğa zorlamış olabileceği. Yani bu eğlence gibi görülen fil yolculuğunun arkasında insan eliyle yok edilen doğa var.

Asya filleri Çin’de koruma altındaki türlerden. Yaklaşık 300 tanesi Yunnan’da yaşıyor. Tarım arazileri nedeniyle doğal yaşam alanlarını kaybeden fillerin insanlarla karşı karşıya gelme ihtimali giderek artıyor. Uzmanlar insanlar ve filler arasındaki tampon bölgelerin azalmasının risklerine dikkat çekiyor.

Gelecekte bu tür fil göçlerini önlemenin tek yolu ise zarar gören doğal yaşam alanlarını yeniden canlandırmak ve mevcut doğal kaynakları korumak…