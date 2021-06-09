İmamoğlu’ndan Erdoğan’a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a videoyla yanıt verdi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, partisinin grup toplantısında şunları söylemişti: “Gözbebeğimiz Marmara’yı ve İstanbul’u, Silahtarağa’daki arıtma tesisinin yapımını törenle durduran; burası çok önemli, en temiz ulaşım aracı olan metroların inşaatını, daha yeni Sancaktepe, toprakla kapatan; Küçükçekmece’nin derelerini bakterilere teslim eden; Beykoz’daki, Şile’deki dereleri arıtma tesislerini işletemeyerek kire-pise bulayan; pek çok yerde çöp toplamaktan bile aciz olan; her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin keyfine biz bu ülkeyi terk edemeyiz.”

İmamoğlu’nun Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videoda, cumhurbaşkanının açıklamalarına ve buna cevap olarak İBB’nin çalışmalarına yer verildi.

İBB başkanı, “Söz uçar icraat kalır. Yaptığımız ileri biyolojik arıtma tesisleri, yapımı devam eden dev tesisler, 2017’de durdurduğunuz 10 metro inşaatını tekrar başlatmamız, istihdam ofisleri, en güçlü sosyal projeler, icraatlerimizin sadece bir kısmı… Gerisi videoda” diye yazdı.