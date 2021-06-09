Çikolata kaplı ağustos böceği kapış kapış gidiyor

ABD’de ağustos böceğinin özel bir türünden yapılan çikolatalı tatlılara ilgi yoğun.

Fotoğraflar: Reuters

Maryland eyaletindeki Chouquette Chocolates isimli çikolatacı ülkenin doğusuna özgü Brood X türü ağustos böceğini çikolatayla kaplayarak satışa sunuyor.

Brood X 17 yılda bir toprağın altından yüzeye çıkarak çiftleşen periyodik ağustos böceği türlerinden biri. İlkbahar sonunda toplu olarak yüzeye çıkarak kabuklarını döken bireyler erişkinliğe ulaşarak yumurta bırakıyor.

Dükkanın sahibi Sarah Dwyer, Paris’te pastacılık eğitimi alan bir tatlı ustası. Çikolata kaplı ağustos böceğine telep öyle fazlaymış ki ellerinde 10 günlük sipariş birikmiş.

Dwyer, çok lezzetli dediği böceklerin tadını şöyle tarif ediyor: “Çikolatayı tarçın ve böceklerin çıtırlığıyla birleştirdiğinizde size o tatil havasını veriyor. Hani şehirde yürürken sokakta kavrulan kuruyemişin kokusu burnunuza gelir ya, işte öyle bir tat.”

Dwyer ve ekibi ağustos böceklerini dükkanın arkasındaki ağaçlardan topluyor. Sayıları fazlaca olduğu için böcekleri toplamak zor değilmiş. Ağustos böcekleri daha sonra kese kağıdına konarak buzluğa yerleştiriliyor. Burada böcekler ölmeden önce uykuya dalıyor. Temizlemek için kaynatılan böcekler daha sonra hava fritözünde kızartılıyor.

Bu işlemlerden sonra tarçın veya ekşili bir toz karışımla tatlandırılan ağustos böcekleri son olarak çikolatayla kaplanıyor.

Dwyer’a göre bu dönem, bu protein türüyle tanışmanın tam zamanı: “Etrafta çok fazla protein yok. Eminim ki 2038’de insanlar böcek yemeden önce iki kez düşünmeyecekler.”