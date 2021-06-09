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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan ‘cumhurbaşkanlığı seçimi’ için ‘uzlaşı’ mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023’teki cumhurbaşkanlığı seçimine ortak mı yoksa ayrı adayla mı gidileceğini ortaklarıyla konuşacaklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA

CHP’nin ittifak ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanlığı seçimine ortak, HDP’nin ise ayrı adayla girmesinden yana olduğunu söylemişti.


FOX TV’de ‘İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat’ programına katılan CHP lideri, ‘millet ittifakı’nın, ‘cumhur ittifakı’ gibi ‘bir kişinin otoritesi’ne bağlı olmadığını, demokrasi anlayışının bulunduğunu ifade etti.

Demokratik bir süreç içinde hareket ettiklerini aktaran Kılıçdaroğlu, “(Cumhurbaşkanlığı seçimindeki aday stratejisi için) ‘Millet ittifakı’ olarak bir araya gelip oturup konuşacağız” dedi.

CHP lideri, Akşener’in açıklamalarını anımsatarak şunları kaydetti: “Nasıl bir strateji belirlemeliyiz diye oturup konuşacağız. Resmi olarak ittifak dört partiden var. Gelecek ve DEVA Partisi de güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunuyorlar. Meral hanımın görüşü değerli bir görüş. Diğer paydaşlarımızla bir araya gelip oturup konuşmalıyız. Cumhurbaşkanı adayımızla birlikte ittifakı oluşturan bütün partilerin devlet yönetiminde görev alması lazım. Aday olup olmama konusunda bir kararım yok. Dışarıdan bir isim olarak da kafamızda bir isim yok.”

Akşener: ‘Millet ittifakı’ ve HDP ayrı aday çıkarmalı

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