Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarını dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

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Kılıçdaroğlu dünkü konuşmasında “Gırtlağına kadar lağım çukurunda olan bir siyasi iktidarın Türkiye’ye yararı olamaz” demiş, ‘cumhur ittifakı’nın üçüncü ortağının mafya olduğunu söylemişti.

Meclis’teki grup toplantısında konuşan Erdoğan, ‘CHP genel başkanlığı koltuğunda oturan zat’ın ‘lağım çukuru iddiaları’nı Meclis kürsüsünden dile getirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, ‘ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin peşinden gitmenin, ancak kendini oraya layık görenlerin işi’ olduğunu kaydetti.

‘Bel bağladılar’

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. Ülkemize, ne şu veya bu dış gücün ne onların piyon olarak kullandığı örgütlerin ne de içeride bu kirli senaryoya gönüllü figüran yazılanların istikamet çizmesine izin verdik. Türkiye’de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz.”

‘Arkalarında üç-dört örgüt var’

Bugün dünyada ülkemize uluslararası alanda iftira atan, suç yamamaya çalışan kesimlere baktığımızda, arkalarında üç-dört örgütün bulunduğunu görürüz. Biz terör örgütleriyle, suç örgütleriyle mücadelemizi, sınırlarımıza yönelen tehditleri, egemenliğimizi hedef alan saldırıları, birilerinin yardımıyla değil, milletimizle birlikte göğüsledik ve akamete uğrattık.”

‘Neymiş, millet açmış…‘

Erdoğan, şunları kaydetti: “Şimdi bakıyorsunuz, sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara. Durmadan hep iftira. Neymiş? Millet açmış… Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Bütün bu sürecin içerisinde tüm imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık. İşçilerimize yaptık, esnafımıza yaptık. Yapmaya devam ediyoruz ve bu konuda en ufak bir aksama söz konusu değil. Yapılandırma ise bütün yapılandırmaları yapıyoruz. Ama nankörlük parayla değil. Onlar yine nankörlüğe devam ediyor. Varsın devam etsinler. İşte daha yeni hububat ve çay fiyatlarını açıkladık. Şimdi fındık geliyor, fındık fiyatlarını açıklayacağız. Milletimizden elhamdülillah gayet güzel teşekkürler alıyoruz. Ama bunlar çıkmış ‘Millet aç’ diyor.”