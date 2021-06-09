Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşener’den Erdoğan’a: Şirazen iyice kaydı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Neymiş millet açmış, siz de doyuruverin” sözlerine “Senin şirazen artık iyice kaydı. Milletinin zor durumuyla alay etmek, bir Cumhurbaşkanı’na yakışmaz” yanıtını verdi.

Fotoğraf: AA, Reuters


Akşener, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca erken seçim çağrısını da yineleyerek, “Sen hiç merak etme, ilk seçimde seni gönderip insanlarımızı onları mahkum ettiğin bu çileden kurtaracağız” dedi.


Ne olmuştu?

Erdoğan partisinin grup toplantısında bugün yaptığı konuşmada, muhalefetin ekonomiye yönelik eleştirilerine şöyle cevap vermişti: Şimdi bakıyorsunuz, sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara. Durmadan hep iftira. Neymiş? Millet açmış… Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Bütün bu sürecin içerisinde tüm imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık. İşçilerimize yaptık, esnafımıza yaptık. Yapmaya devam ediyoruz ve bu konuda en ufak bir aksama söz konusu değil. Yapılandırma ise bütün yapılandırmaları yapıyoruz. Ama nankörlük parayla değil. Onlar yine nankörlüğe devam ediyor. Varsın devam etsinler.

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