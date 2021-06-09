‘Hasım’ deyince Avrupalıların aklına gelen ilk ülke Türkiye

Düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nin (ECFR) anketine göre Avrupalılar, Türkiye’yi Avrupa Birliği’nin (AB) stratejik ortağı veya müttefiki değil ‘hasmı’ olarak görüyor.

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Avrupa’nın 12 ülkesinde nisan ayında 17 bin 231 kişiyle düzenlenen ankete katılanların dörtte birine göre Türkiye AB için Rusya veya Çin’den daha ciddi bir tehdit unsuru.

Katılımcıların çoğu Çin ve Rusya’yı stratejik ortak olarak gördüğünü belirtirken, Türkiye’ye aynı gözle bakanların oranı yüzde 25.

Türkiye’yi ortak değerlere ve çıkarlara sahip müttefik olarak görenlerin oranı ise yalnızca yüzde 4.



Fransa’dan ankete katılanların yüzde 53’ü ve Almanya’dan katılanların yüzde 52’si Türkiye’yi ‘birliğin baş hasmı’ olarak tanımladı.



Türkiye’yi doğrudan hasım olarak görenlerin oranı Hollanda’da yüzde 45, Danimarka’da yüzde 42 ve İsveç’te yüzde 40 düzeyinde. Çoğunluk, insan hakları, hukukun üstünlüğü veya demokratik değerleri ihlal ettiğinde AB’nin Türkiye’yi eleştirmeyi sürdürmesinden yana.

Türkiye’deki ihlaller konusunda Hollanda (yüzde 69), Avusturya (yüzde 66), Almanya (yüzde 63), Danimarka (yüzde 63), İsveç (yüzde 61) diğer ülkelerden daha güçlü bir duruş görmek istiyor.

Çin, Rusya, Hindistan ve Japonya’nın aksine Türkiye’nin bir NATO üyesi olduğu düşünüldüğünde söz konusu bulgular ‘endişe verici’ olarak yorumlandı.