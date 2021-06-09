Vergi ve borç yapılandırma yasası yayınlandı

Sigorta primi, vergi cezası, çek, protestolu senet, kredi kartı ve KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa yayınlandı.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren yasaya göre vergi cezası, SGK prim borcu, gümrük cezası, belediyelerin su alacağı, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergisi, otoyol ve köprü cezası yeniden yapılandırılabilecek.

Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasındaki resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatı ve gümrük vergisinin çeşitli oranlarda yapılandırılması da yasa kapsamında yer alıyor.

2016-2020 yılları için matrah artırımı imkanı da getirildi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50’si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak.

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borcu sahiplerinin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık’a kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde bu durum kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

İlk taksit ödemeleri eylül ayı sonuna kadar yapılabilecek yapılandırma için 31 Ağustos’a kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Yapılandırmadan 30 Nisan tarihinden önce kesinleşmiş borçlar yararlanabilecek.