Thodex’in kurucusunun evine haciz

Ekonomist dergisinin sıralamasına göre dünyanın en yaşanabilir kenti Yeni Zelanda’daki Auckland. Kent, 2018’den beri listenin zirvesindeki yerini koruyan Avusturya’nın başkenti Viyana’yı geride bıraktı. Viyana, 12’nci sıraya geriledi. Listedenin, salgın nedeniyle ‘altüst olduğu’ vurgulandı. Yaşam koşullarının en kötü olduğu kent ise Suriye’nin başkenti Şam.