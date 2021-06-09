Thodex’in kurucusunun evine haciz

Kapanan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in evi için haciz kararı alındı.
Thodex şirketinin kapanması nedeniyle, borsada parası bulunan yatırımcılar paralarını çekememişti. İstanbul’daki Anadolu başsavcılığı ise 22 Nisan’da soruşturma başlatmıştı. Yurt dışına kaçan şirketin kurucusu Özer aranıyor.
İstanbul Anadolu 2’nci İcra Dairesi, bir mağdurun talebi üzerine 628 bin 460 liralık icra talebini onayladı.
Buna göre Özer’in Kocaleli’nin Darıca ilçesinde ailesine ait dairede bugün haciz işlemi yapılıyor. Mağdur avukatı Sinan Keskin’in memurlarla birlikte icra işleminde bulunacağı öğrenildi.
Çilingirin kapıyı açmasının ardından icra için eşya tespiti yapılacak.