Belki de bir kadın cinayeti son anda önlendi

Türkiye’ye girişi İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanan Dünya Uygur Kongre Başkanı Dolkun İsa’nın ilk duruşması görüldü. İçişleri Bakanlığı’nın avukatı mahkemeye İsa’yı 16 yıldır suçladığı gerekçe ile ilgili bir belge sunamadı ve “Biz henüz hazırlanamadık, süre istiyoruz” dedi. İsa’yı vekaleten duruşmaya katılan avukat İlyas Doğan duruşmanın detaylarını Diken’e anlattı ve “İçişleri bakanlığının kendi tezini destekleyecek belge dosyada yok” dedi.