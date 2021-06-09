Belki de bir kadın cinayeti son anda önlendi

Antalya’da eski eşini dövdüğü gerekçesiyle hakkında verilen uzaklaştırma kararını ihlal eden kişi yakalandı.
AA’nın haberine göre 31 Mayıs’ta, Kepez ilçesinde eski eşi Dilek G.’ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında bir ay uzaklaştırma kararı verilen A.O., gece saatlerinde eve girmek istedi.
Bekçilerin kendisini fark ettiğini görünce kaçan A.O., polis ekiplerince saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sürüyor.
Dilek G., A.O.’nun yakalanmasından memnuniyet duyduğunu, tutuklanmasını istediğini söyledi.