Diken

Yaramazlara biraz batar!

Belki de bir kadın cinayeti son anda önlendi

Antalya’da eski eşini dövdüğü gerekçesiyle hakkında verilen uzaklaştırma kararını ihlal eden kişi yakalandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre 31 Mayıs’ta, Kepez ilçesinde eski eşi Dilek G.’ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında bir ay uzaklaştırma kararı verilen A.O., gece saatlerinde eve girmek istedi.


Bekçilerin kendisini fark ettiğini görünce kaçan A.O., polis ekiplerince saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dilek G., A.O.’nun yakalanmasından memnuniyet duyduğunu, tutuklanmasını istediğini söyledi.

SON HABERLER

Devlet 16 yıllık yasağın gerekçesini açıklayamadı; süre istedi

Türkiye’ye girişi İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanan Dünya Uygur Kongre Başkanı Dolkun İsa’nın ilk duruşması görüldü. İçişleri Bakanlığı’nın avukatı mahkemeye İsa’yı 16 yıldır suçladığı gerekçe ile ilgili bir belge sunamadı ve “Biz henüz hazırlanamadık, süre istiyoruz” dedi. İsa’yı vekaleten duruşmaya katılan avukat İlyas Doğan duruşmanın detaylarını Diken’e anlattı ve “İçişleri bakanlığının kendi tezini destekleyecek belge dosyada yok” dedi.

FBI’ın siber operasyonu Bitcoin’i oynattı

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) bir petrol şirketinin ödediği fidyeyi kurtarmak için bilgisayar korsanlarının bitcoin cüzdanını ele geçirmesinin de etkisiyle Bitcoin iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Zira operasyon bugüne kadar söylenenin aksine kripto paraların aslında hükümetlerin kontrolü dışında bulunmadığı ortaya çıktı.

Herkes onları izliyor: Bu filler nereye gidiyor?

Çin’de milyonların gözü aylardır alışılagelmedik rotalarda dolaşarak yüzlerce kilometre yol kateden 15 filin üzerinde. Polisin eşlik ettiği, dronların izlediği sürünün yolculuğuyla ilgili akıllarda tek soru: Bu filler nereye gidiyor?