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Yaramazlara biraz batar!

MetroPOLL anketi: Her 10 kararsız seçmenden dördü ‘millet ittifakı’na

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre kararsız seçmenlerin yüzde 39,9’u CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi’nin ‘millet ittifakı’na yakın.

Fotoğraf: Reuters

Araştırma sonuçlarını, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.


Buna göre bu pazar bir milletvekili seçimi olsa kararsız, cevapsız, sandığı protesto edecek yüzde 23’lük seçmene AKP ve MHP’nin yer aldığı ‘cumhur ittifakı’na mı yoksa ‘millet ittifakı’na mı daha yakın oldukları soruldu.

Yüzde 34,6’sı ‘millet ittifakı’na daha yakınım’ derken, yüzde 5,3 “İki ittifaka da yakın değilim ama ‘millet’i tercih ederim” dedi.

Ankete katılanların yüzde 25,6’sı ‘cumhur ittifakı’na yakın olduklarını belirtirken, yüzde 2,3’ü ‘iki ittifaka da yakın olmadığını ama ‘cumhur’u tercih edeceklerini’ ifade etti.

Ankette fikri olmayanların oranı ise yüzde 32,2.

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Akşam Postası / 9 Haziran 2021

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