MetroPOLL: İlk defa kullanılacak oyların çoğunluğu yüzde 33’le CHP’ye

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre 2018 milletvekili seçimlerinde yaşı tutmadığı için oy kullanmayanların çoğunluğun tercihi yüzde 33’le CHP.

Fotoğraf: Reuters

Araştırma sonuçlarını, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.

Reklam

Buna göre ilk defa oy kullanacak kitle tüm seçmenlerin yüzde 3.8’ine denk geliyor. CHP’den sonra AKP yüzde 24 ile ikinci. Onu, yüzde 6.5’la MHP, yüzde 4.1’le İYİ Parti ve yüzde 3.9’la HDP takip ediyor.

2018 seçimlerinde yaşı tutmasına rağmen oy kullanmayanların bu pazar seçim olsa tercihlerinin başında yüzde 15’le gene CHP geliyor. CHP’yi yüzde 10.7’yle MHP takip ederken AKP’nin oranı ise 6.6.