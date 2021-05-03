MetroPOLL’e göre ‘Erdoğan’a kesinlikle oy vermem’ diyenlerin oranı yüzde 10 arttı

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre ‘Tayyip Erdoğan’a kesinlikle oy vermem‘ diyenlerin oranı Aralık 2019’da yüzde 35,3’ken şimdi yüzde 46,5.

Fotoğraf: @tcbestepe

MetroPOLL’ün ‘Türkiye’nin Nabzı Nisan 2021’ araştırmasında ‘Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?‘ sorusuna verilen yanıtların dağılımı -kararsız, protesto ve cevapsızlar dağıtılmadan- şöyleydi: AKP yüzde 27, CHP yüzde 18, İYİ Parti yüzde 11, HDP yüzde 8, MHP yüzde 9, Saadet Partisi ve DEVA Partisi yüzde 2, Gelecek Partisi ise yüzde 1. Dolasıyla 24 Haziran 2018 milletvekili seçimleri resmi sonuçlarına kıyasla AKP oyları yüzde 15,5 oranında erimiş, 2018 yılında barajı geçebilen HDP ve MHP ise yüzde 8 ve yüzde 9 ile baraj altında kalmış görünüyordu.

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Habertürk’ten Nagehan Alçı, anketinin diğer sonuçlarını MetroPOLL Araştırma’nın sahibi Özer Sencar’a sordu.

AKP’nin kararsızlar dağıtılmadan oy oranı mart ayında 31,3’müş. Ocakta ise yüzde 30,3.

Sencar’a göre bir ay içinde yaklaşık dört puanlık birden düşüş önemli ancak “Gidişe bakmak lazım“: “Aralıkta da yüzde 30’un altında idi, sonra Gara operasyonu ve kimi gelişmelerle yine 30 bandının üzerine çıktı. Bu kez önümüzdeki aylarda yüzde 30’un altında seyrederse düşüş seyri kalıcı diyebiliriz ancak konjonktürel olarak yükselebilir de. Henüz bir şey söylemek için erken. Fakat bu ay Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev onayı da 4 puan azalmış.”

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Sencar bu düşüşü ekonomideki sıkıntıların artması ve pandemi sürecinin yönetimine dair ortaya çıkan tabloya bağladı. AKP kongrelerinin önemli bir faktör olabileceğine işaret eden Sencar’ı anket sonuçları da doğruluyor: Toplumun yüzde 79’u kalabalık kongrelerin doğru olmadığını düşünüyor.

Sencar şöyle devam etti: “‘Kesinlikle Erdoğan’a oy veririm’ diyenlerin oranında bir düşüş yok, aksine küçük bir artış var. Aralık 2019’da bu rakam yine MetroPOLL’ün araştırmasında yüzde 33’müş. Şimdi yüzde 33,5. Aralık 2019’da ‘Erdoğan’dan başka birine oy vermeyi düşünebilirim’ diyenler yüzde 19,9 iken şimdi bu rakam yüzde 14,9’a düşmüş. Buna karşı ‘Erdoğan’a kesinlikle oy vermem‘ diyenlerin sayısı Aralık 2019’da yüzde 35,3 iken şimdi bu rakam yüzde 46,5’a çıkmış.”

Muhalefetin adayı kim olmalı?

‘Muhalefetin adayı kim olmalı?‘ sorusuna ankete katılanların yüzde 22’si Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 12,9’u İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu diyor.

Erdoğan-Yavaş, Erdoğan-İmamoğlu karşılaştırmasında sonuçların çok yakın çıktığını belirten Alçı (İmamoğlu yüzde 49,7, Yavaş ise yüzde 49,4 alıyor) şu detaya dikkat çekti: “Karşısına İmamoğlu çıkınca Erdoğan’a direkt oy veririm diyenler yüzde 38.8. Eğer karşısında Yavaş olursa 37,5 Erdoğan diyor. Yani rakibi İmamoğlu olunca Erdoğan’ın oyu artıyor. Kararsızlar kümesi azalıyor. Tabii bu rakamlara bakınca hem İmamoğlu hem Yavaş tarafı ‘Biz uzak ara öndeyiz‘ diye sevinebilir ama işin gerçeği bu rakamlar ne İmamoğlu ne de Yavaş oyu. Bu tablo şu anki Türkiye’de Erdoğanist dalganın karşısındaki anti-Erdoğan dalgayı gösteriyor. Nitekim MetroPOLL anketinin bu ikili kıyaslamasında 2018 seçiminde yüzde 8 almış Meral Akşener de yüzde 42,5 alıyor gözüküyor. Tayyip Bey ise 38,5 gözüküyor. Oysa Akşener’in parti oyu yukarıda yazdığım gibi 10-11.”