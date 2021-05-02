MetroPOLL: AKP’nin oyları yüzde 15,5 eridi

MetroPOLL Araştırma, ‘Türkiye’nin Nabzı Nisan 2021’ kapsamında ‘Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ anketinin sonuçlarını paylaştı.

Türkiye’nin Nabzı Mart 2021: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? pic.twitter.com/dN8VBI2OWX — MetroPOLL Araştırma (@metropoll) May 2, 2021

Ankete göre kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan AKP’nin oy oranı yüzde 27, CHP’nin yüzde 18, İYİ Parti’nin yüzde 11, HDP’nin yüzde 8, MHP’nin yüzde 9, Saadet Partisi’nin ve DEVA Partisi’nin yüzde 2, Gelecek Partisi’nin ise yüzde 1.

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AKP oyları yüzde 15,5 eridi

24 Haziran 2018 milletvekili seçimleri resmi sonuçlarına kıyasla AKP oyları yüzde 15,5 oranında erimiş durumda.

2018 yılında barajı geçebilen HDP ve MHP ise yüzde 8 ve yüzde 9 ile baraj altında.