Bakan Koca: Yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir” dedi.
Bilim kurulu toplantısı sonrası konuşan bakanın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
*Gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak.
*Aşının bizi koruması için belirli bir süre geçmesi gerekiyor
*Şimdiye kadar tedarik ettiğimiz aşıların yerine kendi aşımızın kullanıma girmesi gerekiyor.
*Aşı geliştirme projelerimizin birinde son aşamaya geldik. Haftaya Faz-3 insan çalışmaları için gönüllüleri aşılayacağız.
*Aşıların belirli süreyle bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olanların üçüncü doz olması gerektiği konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir.
*Ülkemizde kullanıma giren aşılar ve yerli aşımızın hangi usüllerle kullanılabileceğini belirleyeceğiz.
*Umarım artık sağlık bakanını daha az görecek; sesini daha az duyacaksınız. Bundan sonra size vereceğim en önemli haberin yerli aşı ve salgının son bulacağı haberi olmasını iple çekiyorum.