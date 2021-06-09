Bakan Koca: Yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir” dedi.

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Bilim kurulu toplantısı sonrası konuşan bakanın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak.

*Aşının bizi koruması için belirli bir süre geçmesi gerekiyor

*Şimdiye kadar tedarik ettiğimiz aşıların yerine kendi aşımızın kullanıma girmesi gerekiyor.

*Aşı geliştirme projelerimizin birinde son aşamaya geldik. Haftaya Faz-3 insan çalışmaları için gönüllüleri aşılayacağız.

*Aşıların belirli süreyle bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olanların üçüncü doz olması gerektiği konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir.

*Ülkemizde kullanıma giren aşılar ve yerli aşımızın hangi usüllerle kullanılabileceğini belirleyeceğiz.

*Umarım artık sağlık bakanını daha az görecek; sesini daha az duyacaksınız. Bundan sonra size vereceğim en önemli haberin yerli aşı ve salgının son bulacağı haberi olmasını iple çekiyorum.