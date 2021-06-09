ABD, Türkiye’nin ‘corona’ riski seviyesini 4’ten 3’e indirdi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Türkiye ve Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak Japonya dahil 110’dan fazla ülke için seyahat uyarılarını gevşetti.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

CDC’nin dün güncellenen uluslararası seyahat uyarı notlarına göre aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 61 ülkenin tehlike seviyesi 4’ten 3 veya altına indirildi.

CDC 4’üncü seviye uyarısını yüksek corona virüsü riskine sahip ve tamamen aşılanmış kişiler haricindekilerin gitmemesi önerilen ülkeleri nitelemek için kullanıyor.

CDC sözcüsüne göre diğer 50 ülkenin uyarı notları da 2 ya da 1’inci seviyeye indirildi.

Corona virüsü açısından en az riskli ülkeler Singapur, İsrail, Güney Kore, İzlanda, Belize ve Arnavutluk olarak açıklandı.

Türkiye’nin yanı sıra listede şu anda 3’üncü seviye ülkeler arasında Fransa, Ekvador, Filipinler, Güney Afrika, Kanada, Meksika, Rusya, İspanya, İsviçre, Ukrayna, Honduras, Macaristan ve İtalya bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni seyahat uyarılarının risk belirleme yöntemindeki değişiklikten kaynaklandığını belirtirken, ‘ticari uçuş sayısı, ABD vatandaşlarının giriş sınırlamaları ve üç gün içinde test sonucunun alınmasının önünde bulunan engeller’ gibi unsurlar nedeniyle seyahat uyarılarının tamamında değişiklik yapılmadığına dikkat çekti.

CDC’nin yeni metodolojisine göre ‘tüm seyahatlerden kaçınılması’ önerilen 4’üncü seviye ülkeleri belirlemenin yeni kriteri 100 binde 100 vakadan, 100 binde 500 vakaya değiştirildi.