Ceren Özdemir’in katilinin firar ettiği cezaevinden beş yılda 126 mahkum kaçmış

Ceren Özdemir’i katleden Özgür Arduç’un kaçtığı Ordu Açık Cezaevi’nden beş yılda 126 mahkumun firar ettiği ortaya çıktı.

Özgür Arduç (Fotoğraf: DHA)

Arduç tarafından 3 Aralık 2019’da öldürülen Ceren Özdemir’in ailesi olayda ihmali bulunduğu gerekçesiyle kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Özdemir ailesinin avukatı, Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz’ın suç duyurusunda, Arduç’un altı hücre cezası, iki etkinlik yasağı olmak üzere sekiz disiplin dosyasına rağmen açık cezaevine nakledildiği ve firar edeceğini cezaevi psikoloğuyla görüşmesinde açıkça ifade etmesine rağmen önlem alınmadığını belirterek, cezaevi, adliye ve kolluk görevlilerinin görev/hizmet kusurlarının tespit edilmesi ve haklarında dava açılmasını istemişti.

Ordu ve Rize Kalkandere savcılıkları kamu görevlileriyle ilgili ayrı ayrı soruşturma yürüterek, olaya etki edecek düzeyde ihmal ve kusur bulunmadığı değerlendirmesiyle takipsizlik kararı vermiş ve kamu davası açılmasına gerek olmadığını bildirmişti.

Özdemir ailesi itirazlarının da reddedilmesi sonrası Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru yaparak, kamu görevlileri hakkında verilen takipsizlik ve kamu davası açılmasına yer olmadığı yönündeki kararların iptalini istemişti.

AYM’nin ele aldığı dosya kapsamında Adalet Bakanlığı’ndan Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu’yla ilgili rapor istendi.

Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü’nün bu kapsamda hazırladığı rapora göre, açık cezaevinde ortalama 350-360 hükümlü barındırıldığı, vardiyalarda bir infaz ve koruma baş memuru ile dört infaz ve koruma memurunun görev yaptığı, izin veya dış görev olması halinde nöbetçi personel sayısının daha da aşağıya düştüğü belirtildi. Raporda Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan 2015 yılında 13, 2016 yılında 19, 2017 yılında 28, 2018 yılında 22, 2019 yılında ise 44 hükümlünün duvardan atlayarak firar ettiği bildirildi.

‘Personele ihtiyaç var’

Sanık Özgür Arduç’un firar ettiği 30 Kasım 2019’daki vardiya nöbetinde bir infaz ve koruma memurunun da senelik izinde olması nedeniyle dört kişinin görevde olduğunun anlaşıldığı belirtilen raporda, özellikle açık ceza infaz kurumunda personele ihtiyaç duyulduğu, vardiyalarda 355 hükümlüye beş personel düştüğü belirtildi. Raporda personelin yaşlı olmasının da güvenlik zafiyeti yarattığı belirtildi.