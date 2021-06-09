Şık’tan Bahçeli hakkında suç duyurusu

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, kendisini hedef gösterip tutuklanmasını isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısında, Şık’ın “Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor, evet, Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir” sözüne atıfla şunları söylemişti: “TİP’li bir milletvekilin ‘Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor’ iftiraları karşısında ne yapacağız? Böyle bir alçak, TBMM’de bizimle aynı havayı teneffüs ediyor. Devlete ‘Katil’ diyen bu soysuz, hazinesinden maaşını alıyor. HDP’lilerin fütursuzluğundan cesaret alan bu suçlu bilmelidir ki; Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğun yer TBMM değil mezarlık olurdu. Bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz. Bu bölücünün layık olduğu yer demir parmaklıkların arkasıdır.”

İstanbul Anadolu Adliyesi aracılığıyla Ankara başsavcılığına gönderilen şikayet dilekçesinde Şık’ın Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklara işaret ettiği ve yurttaşların hakları çerçevesinde devletin yeniden tanımlanması gerektiğini söylediği belirtildi. Bahçeli’nin, Şık’ın sözlerini ters yüz ederek kişilik haklarına saldırdığı ve kendisini hedef haline getirdiği kaydedildi.

Dilekçede özetle şöyle dendi:

İfade özgürlüğü değil

Bahçeli’nin benzer açıklamaları daha önce eylemli saldırılar üretti. Şık’a yönelik sözleri de canına kastetmek isteyen kişileri kışkırtacak ve harekete geçirecek nitelikte ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez

Şık TBMM’de, televizyon yayınlarında ve sosyal medyada açıkça hedef gösterildi. Onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunulmasının yanında can güvenliğini de tehlikeye atıldı. Şık’a yönelik fiziki bir saldırıda bulunulmasına işaret edildi.

Bahçeli hakkında ‘hakaret’, ‘iftira’, ’tehdit’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ suçlarından soruşturma yürütülmeli ve dava açılmalı.

Bahçeli’nin hedef gösterdiği isimler

Bahçeli, Haziran 2018’deki genel seçimlerden sonra yayınladığı bir ilanda gazeteci, yazar ve anket şirketi sahiplerinin ismini listelemiş, bu kişileri MHP’ye iftira atma ve kötülemekle suçlamıştı. İlandan sonra Mayıs 2019’da gazeteci Sabahattin Önkibar ve Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Ağustos 2019’da SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, Kasım 2019’da Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, Aralık 2019’da Yeniçağ gazetesi yazarı Murat İde saldırıya uğramıştı. Saldırıya uğrayan kişiler Bahçeli’nin yayınladığı ilanda yer alan isimlerdi.

Mart 2021’de de gazeteci Levent Gültekin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın kendisini hedef göstermesinden sonra Halk TV’nin Bakırköy’deki binasının önünde yaklaşık 25 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı. Gültekin’in saldırıya uğramasından sonra Bahçeli, Twitter hesabından bu defa da Necdet Saraç, Şaban Sevinç, Ali Haydar Fırat, Hakan Bayrakçı, Orhan Bursalı ve Sevilay Yılman’ı hedef göstermişti.