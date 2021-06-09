Liste salgında altüst oldu: En yaşanabilir kent Auckland

Ekonomist dergisinin sıralamasına göre dünyanın en yaşanabilir kenti Yeni Zelanda’daki Auckland. Kent, 2018’den beri listenin zirvesindeki yerini koruyan Avusturya’nın başkenti Viyana’yı geride bıraktı. Viyana, 12’nci sıraya geriledi. Listedenin, salgın nedeniyle ‘altüst olduğu’ vurgulandı. Yaşam koşullarının en kötü olduğu kent ise Suriye’nin başkenti Şam.

Auckland. Fotoğraflar: Reuters

Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington ise dördüncü sırada yer aldı.

Derginin kısa adı EIU olan istihbarat, analiz biriminin 140 ülkeyi sıraladaığı listede Auckland’ın birinci olmasında Yeni Zelanda’nın Covid-19’la mücadeledeki başarısının rol oynadığı belirtilen EIU değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi: “Yeni Zelanda sıkı kapanma ve diğer önlemlerle Auckland ve Wellington gibi kentlerde toplumun salgın öncesindeki yaşama yakın şekilde yaşamasını sağladı.”

Açıklamada, salgının dünyadaki birçok kentte yaşamı olumsuz etkilediğine dikkat çekilerek, “Birçok kent eskiye oranla yaşanabilirliğini kaybetti. En büyük yarayı alanlar arasında Avrupa kentleri yer alıyor” dendi ve bunun nedenlerinden birinin aşılama kampanyalarında yaşanan aksaklıklar olduğu vurgulandı.

Melbourne

İlk 10 sıralamasında Yeni Zelanda’dan iki, Avustralya’dan dört, Japonya’dan iki ve Avrupa’dan sadece iki kent yer aldı:

1- Auckland – Yeni Zelanda

2- Osaka – Japonya

3- Adelaide – Avustralya

4- Wellington – Yeni Zelanda

5- Tokyo – Japonya

6- Perth – Avustralya

7- Zürih- İsviçre

8- Cenevre – İsviçre

9- Melbourne – Avustralya

10- Brisbane – Avustralya

Geçen yıl sıralama yapmayan dergi genellikle tüm listeyi kamuoyuyla paylaşmıyor. Liste hazırlanırken istikrar, sağlık ve eğitim sistemi, altyapı gibi kategoriler göz önüne alınıyor.

Listenin sonunda yer alan, başka deyişle yaşanabilirlik açısından en olumsuz koşullardaki 10 kent ise şöyle sıralandı:

131- Caracas – Venezuela

132- Douala – Kamerun

133- Harare – Zimbabve

134- Karaçi – Pakistan

135- Trablus – Libya

136- Cezayir – Cezayir

137- Dakka – Bangladeş

138- Port Moresby – Papua Yeni Gine

139- Lagos – Nijerya

140- Şam – Suriye