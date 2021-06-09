Diken

Yaramazlara biraz batar!

500 doz aşıyı buzdolabından çıkarıp dışarıda bekleten eczacıya üç yıl hapis

ABD’nin Wisconsin eyaletinde yaşayan bir eczacı, Covid-19 aşılarını saatlerce dışarıda bekleterek etkisiz hale getirdiği gerekçesiyle üç yıl hapis cezasıne makum edildi.

Fotoğraf: Reuters

Steven Brandenburg (46), Aralık 2020’de, Grafton’daki Advocate Aurora Hastanesi’nde, 500’ü aşkın doz içeren 60 şişe Moderna aşısını bilinçli olarak buzdolabından çıkarak dışarıda bekletti. Bazılarını çöpe attı; bazıları ise kullanıldı. Amacı, aşıları etkisiz hale getirmek, bozmaktı. Bu aşılar onlarca kişiye yapıldı. Aşı yaptıranlar hiçbir şeyden habersiz ‘etkili bir aşı olduklarını’ sandı.


Savcılık, gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden Brandenburg’un aşıların güvenli olmadığını ve insanların DNA’sının değiştirilmek istendiğini düşünen bir komplo teorisyeni olduğunu söylediğini açıkladı.

Brandenburg, yaptıklarından utandığını belirterek, “Aşı olmak isteyenler yerine karar vermemeliydim” dedi ve çalışma arkadaşları ile toplumdan özür diledi.

Ocaktaki duruşmada suçlu bulunan Brandenburg’un dünkü karar duruşmasından hapis cezası kararı çıktı.

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