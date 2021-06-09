20 dolarlık altın paraya rekor fiyat: 18,9 milyon dolara satıldı

ABD’de, 1933’te basılan 20 dolarlık ‘çift kartal altın para’ New York kentinde düzenlenen açık artırmada rekor fiyata, 18,9 milyon dolara (162,49 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: Sotheby’s

Sotheby’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada satılan altın sikkenin, ABD’de basılan son altın para olduğu ancak dönemin başkanı Franklin D. Roosevelt tarafından piyasadan çekilmesine karar verildiği için hiç dolaşıma girmediği açıklandı.

Altın standardı sisteminin terkedilmesi nedeniyle tedavüle girmeyen altın paralar yok edildi; onlara sahip olmak yasadışı ilan edildi. Açık artırmada satılan para dışında! O, Mısır Kralı Faruk’a aitti. Uzun süre Kral Faruk’un elinde olan altın sikke ABD gizli servisinin bir operasyonuyla ele geçirildi.

Kimin satın aldığı açıklanmayan altın paranın 2002’deki bir açık artırmada 7,59 milyon dolara satılarak rekor kırdığı, bu satışla ikinci kez rekor kırdığı açıklandı.