Çin’deki endeks fırlayınca dünyayı enflasyon korkusu sardı

Çin’deki ürünlerin fabrika çıkış fiyatlarında geçen ay son 12 yıldaki en hızlı yıllık artış kaydedildi.

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Çin’in üretici fiyat endeksindeki rekor artış, salgın nedeniyle darbe yiyen ekonomileri canlandırmak için ardı ardına çıkan harcama paketleriyle halihazırda hissedilen küresel fiyat baskılarını daha da artırdı.

Yatırımcılar, salgın kaynaklı canlandırma tedbirlerinin küresel enflasyonu aşırı beslemesinden ve merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırarak ekonomik toparlanmayı frenlemesiden endişeleniyor.

Çin’in ulusal istatistik bürosunun yayınladığı verilere göre üretici fiyat endeksi (ÜFE) ham petrol, demir cevheri ve demir dışı metallerin fiyatlarındaki belirgin artıştan dolayı geçen yıla göre baz etkisiyle yüzde 9 yükseldi.

Çin’in tüketici fiyat endeksiyse (TÜFE) yüzde 1,3 artışla son sekiz aydaki en yüksek yıllık artışı gördü ancak beklentilerin ve hükümetin yüzde 3’lük enflasyon hedefinin altında geldi.

ÜFE’deki artış henüz tüketici fiyatlarındaki artışa etkide bulunmadı; bu da Çin merkez bankasının şimdilik endişelenmesine gerek olmadığı anlamına geliyor.