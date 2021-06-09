Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Sen batırdın, biz koştuk

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefete “Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin” diye seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

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Twitter hesabından açıklama yayınlayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın sözlerine karşılık “Yapıyoruz zaten” dedi.

CHP lideri, kendi belediyelerinin salgın döneminde 2 milyar 250 milyon liralık destekle ‘fakir fukaranın yanında durduğunu’ ifade etti.

Kılıçdaroğlu şunları yazdı: “Sen batırdın, biz koştuk. O kadar gönlün fakir ki; sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin. AK Partili makul anne babalara, dürüst insanlara çağrımdır; artık bu düzene veda etme zamanınız gelmiştir. Vatanınıza karşı sorumluluğunuz budur.”

AK Partili makul anne babalara, dürüst insanlara çağrımdır; artık bu düzene veda etme zamanınız gelmiştir. Vatanınıza karşı sorumluluğunuz budur. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 9, 2021

Erdoğan, bugün Meclis’te partisinin grup toplantısında, muhalefetin ekonomiye yönelik eleştirilerine şöyle cevap vermişti: “Şimdi bakıyorsunuz, sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara. Durmadan hep iftira. Neymiş? Millet açmış… Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Bütün bu sürecin içerisinde tüm imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık. İşçilerimize yaptık, esnafımıza yaptık. Yapmaya devam ediyoruz ve bu konuda en ufak bir aksama söz konusu değil. Yapılandırma ise bütün yapılandırmaları yapıyoruz. Ama nankörlük parayla değil. Onlar yine nankörlüğe devam ediyor. Varsın devam etsinler.”