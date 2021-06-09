Kadınlar 10 bin metrede iki günde iki dünya rekoru: Yeni rekortmen Etiyopyalı Gidey

Atletizmde, kadınlar 10 bin metrede iki gün içinde iki kez rekor kırıldı.

Fotoğraf: worldathletics.org

Dünya Atletizm Kıta Turu kapsamında Hollanda’nın Hengelo kentinde düzenlenen yarışlarda, pazar günü Hollandalı Sifan Hassan 29.06.82’lik derecesiyle 10 bin metrede birinci oldu ve 2016 Rio Olimpiyatları’nda rekor kıran Etiyopyalı Almaz Ayana’nın rekorunu ele geçirdi. Ayana 29.17.45’le rekor kırmıştı.

Dün ise iki günde ikinci rekor geldi. Etiyopyalı Letesenbet Gidey, 10 bin metreyi Hassan’dan beş saniye daha kısa sürede tamamlayarak 29 dakika 1.03 saniyeyle birinci geldi ve rekorun yeni sahibi oldu.

23 yaşındaki Gidet, dünya rekorunu kırmayı beklediğini belirterek, “Tekrar kırmayı deneyeceğim” dedi.

Gidey, kadınlar 5 bin metrede de dünya rekorunun sahibi ve Norveçli Ingrid Kristiansen’den sonra hem 5 hem de 10 bin metrede rekoru elinde tutan ilk kadın sporcu.