Interpol: Dündar için önceki ‘kırmızı bülten’ talebi reddedilmişti; yenisi gelmedi

Uluslararası polis teşkilatı Interpol, Türkiye’nin gazeteci Can Dündar hakkında önceki ‘kırmızı bülten’ talebinin geri çevrildiğini, bugün itibariyle de yeni başvuru gelmediğini bildirdi.

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Fransa merkezli Euronews sitesine konuşan yetkili şunları söyledi: “Daha önce Can Dündar ile ilgili alınan kırmızı bülten talebi INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından reddedildi. 9 Haziran tarihi itibariyle Interpol’e bildirilmiş yeni bir kırmızı bülten talebi yok. Yeni talep geldiğinde, bu özel bir birim tarafından incelenecek. Bu birim, Interpol üyesi Türkiye’nin tüm kırmızı bülten taleplerini, kurumun kuralları çerçevesinde gözden geçiren bir birim.”

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesinin eski yayın yönetmeni Dündar’a 2015’te yayınlanan MİT TIR’ları haberi nedeniyle, ikinci yargılamada 27 yıl altı ay hapis cezası vermişti. Dündar’ın avukatları geçen ocak ayında kararı temyiz etmişti.

Mahkeme, Dündar hakkında bir müşteki yönünden, ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ ve ‘devleti gizli kalması gerekene bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçlarından ifadesi alınmadığı gerekçesiyle dosyasını ayırmıştı.

Mahkeme dünkü duruşmada ise Dündar’ın Almanya’da yaşadığını belirterek ‘iade talepnamesi’ ve ‘kırmızı bülten’ çıkarılmasına dair işlemlerin yapılmasına karar verdi.