Akşam Postası / 9 Eylül 2021

‘Yakınlaşma’ sonrası ilk yatırım: BAE’li şirket MNG Kargo’yu alıyor

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Dubai merkezli kargo şirketi Aramex, MNG Kargo’yu satın almak için görüşmeler yürütüyor.

Kaymakamlık reddetmişti: Aşı karşıtlarının mitingine valilikten şipşak izin

Aşı karşıtlarının 11 Eylül Cumartesi günü İstanbul’un Maltepe ilçesinde düzenleyeceği miting için ancak bugün alınabilen valilik izniyle yapılacak. Genelgeye rağmen, otobüsle gelecekler için negatif test sonucu ibraz etme şartı yok.

İBB’den trafiği rahatlatması planlanan yeni uygulama: Park et devam et

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) trafiği rahatlatmayı planlayan uygulaması yarından itibaren başlıyor. İSPARK’ın metro ve tramvaya yakın 16 noktada yer alan “Park Et Devam Et” (P+R) otoparklarını kullanan İstanbullular, Metro İstanbul’da iki ücretsiz metro veya tramvay yolculuğu hakkı kazanacak.

Matrix 4’ün ilk fragmanı yayımlandı

Ünlü bilim kurgu serisi The Matrix’in dördüncü filmi ‘The Matrix: Resurrections’ın fragmanı paylaşıldı.

‘İnsanüstü’ bağışıklığın formülü: Enfeksiyon sonrası iki doz aşı

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Yeni bir araştırma Covid-19’a yakalanan kişilerin iki doz aşı yaptırması durumunda ‘insanüstü bağışıklık’ edindiğini ortaya çıkardı.

İstanbul için ‘çok kuvvetli’ yağış uyarısı

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İstanbul’da yarın çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

MetroPOLL’den ‘dar gelirliler’ anketi: AKP ve CHP düşüşte

MetroPOLL Araştırma’nın aylık geliri 3 bin lira altı seçmen grubunda yaptığı araştırmada 2020’nin ilk üç ayında AKP’ye yönelik yüzde 33,6’lık desteğin bu yıl temmuz-ağustos döneminde 29,2’ye düştüğü görüldü.

Düşük kur alım fırsatı oldu: Döviz mevduatlarında bir rekor daha

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Vatandaşların banka hesaplarındaki döviz mevduatı geçen hafta 1,92 milyar dolar artışla rekor tazeledi.

Time Out dergisi, 2021’in en iyi 37 şehrini açıkladı: İstanbul 36’ncı sırada

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Britanya merkezli ünlü ‘Time Out’ dergisinin ‘2021 yılında dünyanın en iyi 37 şehri’ listesinde, ABD’deki San Francisco ilk sırada yer alırken, 36’ncı sıralamada Türkiye’den de İstanbul’a yer verildi.

Sağlığa yararlı tek içki şarapmış!

Britanya’da yapılan bir araştırmada şarabın sağlığa faydalı tek içki olduğu, makul ölçülerde içki tüketmenin ölüm riskini azaltabileceğine ilişkin çalışmaların yanıltıcı olduğu sonucuna varıldı.

‘Kahve keyfi’ de artık lüks: Fiyatlar yüzde 100 arttı

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İklim değişikliği nedeniyle dünya genelinde kahve fiyatları arttı. Türkiye’de fiyatlara yansıyan artış ise yüzde 100’ü buldu. Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı (TÜKSİAD) Aykut Dinler, fiyatların düşmesi için gümrük vergisinin sıfırlanması gerektiğini söyledi.

YÖK duyurdu: Öğretmenliğe geçiş programı yeniden başlıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nın yeniden başlatılacağını açıkladı.

e-Nabız’da üç yeni özellik

Sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız uygulamasında üç yeni özellik devreye girdi.

Futbolcu ihracatı çakıldı

Türkiye’de üç sezon önce rekor kırılan futbolcu ihracatı son iki sezondur düşüşte. Türkiye’den yurt dışına satılan futbolcuların kazandırdığı para 2017-18 sezonunda 74 milyon avroyu bulurken bu yıl rakam 19 milyon avroya kadar indi.

486 okul servis aracı trafikten men edildi

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde, ülke genelinde okul ve öğrenci yurtları çevresi ve umuma açık işyerlerinde yapılan güvenli eğitim uygulamasında 486 araç trafikten men edildi.

Müteahhitlerden 15 günlük grev

Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle aldıkları grev kararını uygulamaya başladı. İnşaatlar bugünden itibaren 24 Eylül’e kadar durduruldu.

İstanbul’a ‘tsunamiden kaçış’ tabelaları yerleştirildi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sahillere tsunami uyarı levhaları yerleştirmeye başladı. Tabelalarda olası Marmara depreminde tsunami tehlikesinde izlenecek yol gösteriliyor.

Çin’den online oyunlara bir engel daha

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Çin, dün oyun şirketlerine ‘Kâra odaklanmayın‘ çağrısı yaptıktan sonra yeni çevrimiçi oyunların onayını durduracağını açıkladı.