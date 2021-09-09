Trabzon’da okullar için zorunlu PCR testlerinde 10 kişinin testi pozitif çıktı

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, aşısını olmayan öğretmen ve diğer okul çalışanlarına yönelik PCR testi uygulaması kapsamında 10 kişinin testinin pozitif çıktığını belirtti.

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Okullarda 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlayan yüz yüze eğitim kapsamında öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testiyle taranmaları isteniyor.

AA’ya konuşan Usta, şunları söyledi: “Bu 10 kişi, aşı olmayan, belki de aşıya direnen kişiler. Yakalandılar ve şimdi o doğrultuda şoför olan aracını başkasına bırakmak durumunda, öğretmen olan sınıfını başkasına bırakmak durumda, temizlik personeli de işini başkasına devretmek durumunda, evlerinde izole durumdalar.”

Usta, sahte aşı kartı veya PCR test sonucu sahteciliğine ilişkin de şu ifadeleri kullandı: “Bizde de maalesef var. Bununla ilgili biz tespitler yaptığımız zaman ilgili mercilere hemen şikayette bulunuyoruz. Onlar da gerekli işlemi yapıyorlardır. Vatandaşımızın bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Buna insanların yeltenmesi gerçekten toplum açısından çok üzücü. Toplum bağışıklığını hiçe saymak anlamına geliyor, hastayken dolaşmak anlamına geliyor. Biz bunlara karşı duyarlılık bekliyoruz.”